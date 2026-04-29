El gestor español de aeropuertos Aena registra un beneficio neto al alza en el primer trimestre

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El grupo español Aena, primer operador aeroportuario del mundo en número de pasajeros, anunció el miércoles que su beneficio neto creció un 9,3% en el primer trimestre, aunque su rendimiento sigue siendo «sensible» a la evolución de «los conflictos», principalmente en Oriente Medio.

Las hostilidades desatadas desde finales de febrero en esta región alteraron los vuelos comerciales durante varias semanas, aunque las autoridades españolas confían en poder atraer a los flujos de turistas que inicialmente querían viajar a Oriente Medio.

Los beneficios netos de Aena, empresa participada en un 51% por el Estado español, alcanzaron los 329,4 millones de euros (unos 385 millones de dólares) entre enero y marzo, frente a 301,3 millones en 2025 en el mismo periodo, anunció el grupo en un comunicado.

Los ingresos, de su lado, alcanzaron los 1.480 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,6%.

En España, «la evolución sigue siendo sensible a factores como la evolución de las condiciones macroeconómicas, los conflictos geopolíticos, la subida del precio del combustible o posibles disrupciones en el lado de la oferta aérea, que pueden afectar al comportamiento del tráfico aéreo», señaló Aena en un documento remitido al supervisor bursátil español (CNMV).

En el primer trimestre, los 46 aeropuertos españoles gestionados por el grupo acogieron 65,6 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 3,2% respecto a ese mismo periodo de 2025.

Si a ello se suma el aeropuerto londinense de Luton, especializado en compañías de bajo coste, los 17 aeropuertos que gestiona el grupo español en Brasil y dos helipuertos en España, Aena recibió a 81,3 millones de pasajeros en los tres primeros meses del año (+3,8 % interanual).

El pasado septiembre, Aena anunció que invertiría cerca de 13.000 millones de euros en el periodo 2027-2031 para ampliar y modernizar sus aeropuertos ante la creciente competencia en el sector.

Poco después, en diciembre, el grupo español anunció la firma de un contrato de más de 300 millones de euros por participaciones en dos aeropuertos británicos, el de Leeds Bradford y Newcastle, con el objetivo de ampliar su presencia en el Reino Unido.

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