El gigante indio Reliance abre la puerta al crudo venezolano bajo el nuevo control de EEUU

2 minutos

Nueva Delhi, 9 ene (EFE).- El conglomerado indio Reliance Industries aseguró este viernes que está esperando claridad sobre las nuevas reglas para adquirir petróleo de Venezuela, después de que Estados Unidos se atribuyera el control de las exportaciones del país caribeño tras la incursión militar estadounidense.

«Esperamos claridad sobre el acceso al petróleo venezolano para los compradores no estadounidenses y consideraremos comprar el petróleo de una manera conforme a las normas», afirmó la compañía en un breve comentario enviado a EFE.

Tras la acción estadounidense del pasado 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha asegurado que controlará las exportaciones de crudo de forma «indefinida», pese a que la Vicepresidencia mantiene el control administrativo del Gobierno en Caracas bajo una presidencia encargada.

Reliance, operador del complejo de refinado más grande del mundo, había detenido sus compras de crudo venezolano en marzo de 2025, momento en el que el presidente Donald Trump anunció un arancel punitivo del 25 % para aquellas naciones que adquirieran crudo del productor sudamericano.

La eventual reapertura del grifo venezolano podría servir a Nueva Delhi para sustituir sus importaciones de crudo ruso y evitar los aranceles punitivos de la Casa Blanca. El crudo venezolano (tipo Merey 16) es un sustituto técnico ideal para alimentar las refinerías de Reliance, diseñadas para procesar crudos densos y que hasta ahora dependían del suministro ruso para mantener sus márgenes de beneficio.

Hace poco más de una década, Venezuela era un pilar energético para la India con importaciones de crudo venezolano por valor de 13.000 millones de dólares para 2013.

Sin embargo, las sanciones a la petrolera estatal PDVSA y las amenazas de castigos secundarios por parte de Estados Unidos desmantelaron esa relación comercial.

Según datos del Ministerio de Comercio e Industria analizados por la prensa local, en el actual año fiscal (hasta noviembre de 2025) las importaciones cayeron a apenas 255,3 millones de dólares, lo que representa un insignificante 0,3 % del total de crudo que entra en la India.

Con las mayores reservas probadas del planeta, el petróleo de Venezuela vuelve a estar en el radar de las grandes refinerías, ahora pendientes de las directrices que emanen de la Casa Blanca. EFE

