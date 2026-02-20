El gobernador de Illinois exige a Trump reembolso arancelario para familias de su estado

1 minuto

Washington, 20 feb (EFE).- El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, exigió este viernes al presidente de EE.UU., Donald Trump, que realice un reembolso arancelario a miles de familias de su estado, tras la resolución del Supremo que deja sin validez sus aranceles globales.

Pritzker dijo por medio de un video difundido en sus redes que el mandatario debería devolver unos 1.700 dólares a cada familia de Illinois.

«Se ha confirmado que los aranceles de Trump son ilegales y tiene que pagar el precio», aseguró el gobernador demócrata que ha mantenido una constante tensión política con el mandatario.

«Básicamente estuvo cobrando un impuesto a las familias y debe ser devuelto cada dolar», finalizó.

Aunque la Corte Suprema anuló los aranceles del presidente Trump no se pronunció sobre si ese dinero debe ser reembolsado, dejando la cuestión de los 175 mil millones de dólares en manos de un tribunal comercial.

Muchos empresarios estadounidenses han reaccionado a la anulación de los aranceles, debido a que por ahora serán liberados de los pagos de impuesto de importación.

Por su parte, Trump ha reaccionado con rechazo al actuar del Supremo y prometió revertir esta medida con nuevos aranceles globales del 10% que serán anunciados por medio de una orden ejecutiva. EFE

dte/gpv