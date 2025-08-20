El Gobierno alemán no excluye del todo un posible envío de tropas de paz a Ucrania

Berlín, 20 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa alemán no descartó del todo este miércoles un posible envío de tropas a Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz, después de que esta semana se desatara un debate sobre si la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) estaría materialmente en condiciones de prestar una contribución.

«En lo que respecta a una posible contribución de la Bundeswehr, estamos todavía en el ámbito del debate hipotético», declaró en una rueda de prensa ordinaria un portavoz del Ministerio, el capitán Kenneth Harms.

Harms señaló que «hasta que no se sepa qué se debe alcanzar, con qué medios, en qué espacio y en qué periodo de tiempo» no se puede determinar si las Fuerzas Armadas están en condiciones de asumir la tarea.

«Primero hay que esclarecer la pregunta a nivel político», enfatizó y agregó que si como parte de este proceso la Bundeswehr obtiene un mandato, podrá informar al Gobierno de cuáles son las «posibilidades de actuación».

El portavoz destacó que el Ejército alemán ya participa en un elevado número de misiones, junto con las tareas permanentes de las que se encarga a nivel doméstico, pero afirmó que Alemania es socia de diversas alianzas y «los socios se suelen apoyar» en la creación de capacidades militares.

Por su parte, el portavoz adjunto de la cancillería, Steffen Meyer, recalcó que como parte del debate sobre las garantías de seguridad a Ucrania, reavivado a raíz de la cumbre de este lunes en Washington, hay que tener en cuenta que estas garantías son «complejas».

Así, pueden abarcar por ejemplo cuestiones relativas a la defensa aérea de Ucrania o al fortalecimiento del Ejército ucraniano para que esté en condiciones de defenderse, sin implicar necesariamente la presencia de militares sobre el terreno.

Hasta ahora, el Gobierno de Friedrich Merz, al igual que el de su antecesor Olaf Scholz, se ha mostrado reticente a comprometerse con un posible envío de tropas de paz y ha reiterado que todavía no es el momento de decidir esta cuestión.

Esta semana, sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, había afirmado en una entrevista que Alemania no estaría en condiciones de enviar tropas propias, ya que ya se encuentra en el proceso de estacionar una brigada en Lituania y una misión adicional «superaría» sus capacidades

Ante las críticas recibidas, Wadephul matizó más tarde que en caso de concretarse un escenario así debería ser la Bundeswehr la que dijera si está en condiciones de asumir semejante tarea. EFE

