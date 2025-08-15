El Gobierno argentino celebra la decisión de un tribunal de EE.UU. sobre la petrolera YPF

Buenos Aires, 15 ago (EFE).- El Gobierno argentino celebró este viernes la decisión de la Justicia de Estados Unidos de suspender una decisión de un tribunal de Nueva York que había ordenado la entrega de la mayoría accionaria de la petrolera argentina YPF a fondos privados de inversión, a la que describió como violatoria de «leyes bien establecidas de inmunidad soberana».

La Procuración del Tesoro de Argentina expresó -en un comunicado- su satisfacción por la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que este viernes resolvió suspender la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF dispuesta por la jueza Loretta Preska.

En el comunicado, el Gobierno de Javier Milei expresó que la orden suspendida «viola leyes bien establecidas de inmunidad soberana, interferiría con los intereses de la política exterior de los Estados Unidos reconocidos por el Gobierno de ese país e incluso requeriría que Argentina violara sus propias leyes».

«Argentina confía en que el Tribunal de Apelaciones también revocará la sentencia profundamente defectuosa y sin precedentes del tribunal de primera instancia y la indemnización por daños y perjuicios por $16.1 mil millones en la apelación subyacente», concluye la comunicación del Gobierno argentino.

Por su parte, el presidente Milei compartió en X un posteo de su vocero de Gobierno, Manuel Adorni, quien expresó: «Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más».

Según aclararon fuentes del Gobierno argentino, la decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente.

La decisión judicial no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 -tres meses antes del inicio de la gestión de Javier Milei- que condena a Argentina a pagar dieciséis mil millones de dólares más intereses.

En 2015, tras comprar derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, Burford Capital y Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El pasado 30 de junio, la jueza ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, pero el país suramericano apeló la medida ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que dictó una suspensión administrativa temporal de la orden de Preska.

Si bien el caso se encuentra en apelación, Preska ha avanzado en las medidas de ‘discovery’ orientadas a identificar activos argentinos con los que eventualmente ejecutar el pago de la sentencia a los demandantes.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

La empresa produce el 40 % del petróleo y el 30 % del gas del país suramericano, tiene tres refinerías (50 % de la capacidad de refino de Argentina), una amplia red de gasolineras, participación en oleoductos, la distribución de gas y la generación de energías renovables.

La petrolera YPF lidera el desarrollo de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales del yacimiento Vaca Muerta y está inmersa en multimillonarios proyectos en sociedad con otras compañías para exportar por vía marítima petróleo y gas licuado.

YPF tiene activos por 29.714 millones de dólares y un patrimonio neto por 11.908 millones, según el más reciente balance trimestral de la compañía. EFE

