El Gobierno argentino elimina derechos de exportación al acero y aluminio hasta fin de año

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina eliminó este miércoles los derechos de exportación de acero, aluminio y productos derivados, hasta el 31 de diciembre próximo o hasta que los países que aplican altos aranceles de importación reduzcan sus tasas por debajo del 45 %.

Según establece el decreto firmado por el presidente, Javier Milei, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la eliminación regirá desde el 9 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año.

Se fija una alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) del 0 % para una serie de productos del sector industrial del acero y el aluminio, siempre que los envíos se dirijan a naciones con altos aranceles de ingreso, aranceles de importación iguales o superiores al 45 %.

«La medida busca fortalecer la capacidad exportadora y dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales», sostuvo el Ejecutivo.

El Gobierno afirmó que la iniciativa apunta a contrarrestar el efecto de políticas proteccionistas en otros países, que afectan la inserción internacional de la industria local.

Esas políticas están «configurando una forma de proteccionismo que afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas», argumentó el texto oficial.

Frente a este panorama, el Ejecutivo consideró que «resulta necesario adoptar medidas orientadas a mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador argentino».

La desgravación dejará de aplicarse si antes del 31 de diciembre se produce una reducción del arancel de importación actualmente vigente en los países de destino.

En mayo de este año, Argentina había eliminado los derechos de exportación a la mayoría de los productos industriales elaborados, con el fin de dar «competitividad a la industria local y fomentará las exportaciones». EFE

lgu/rcf