El Gobierno belga mantiene su división sobre una respuesta a la acción de Israel en Gaza

Bruselas, 27 ago (EFE).- El Gobierno de coalición belga continúa dividido tras la reunión este miércoles del consejo de ministros restringido, en la que se trataron propuestas del viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, para restringir visados e importaciones procedentes de colonias israelíes en territorios palestinos.

La reunión, presidida por el primer ministro belga, Bart De Wever, del partido soberanista flamenco N-VA, concluyó sin acuerdo entre las cinco formaciones de la coalición federal, de manera que se ha fijado un nuevo encuentro del consejo de ministros restringido para el próximo lunes, informó la cadena VRT.

Los ministros consideraron hoy una serie de opciones elaboradas por Prévot, perteneciente al partido democristiano francófono Les Engagés.

Además del reconocimiento de Palestina, éstas incluyen la prohibición de viajar para los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich; el veto de los productos procedentes de los territorios ocupados, o la prohibición de que armas sobrevuelen o sean transportadas a Israel, según medios belgas.

Esta semana, Prévot había augurado una crisis de Gobierno si no se adoptaba una posición más firme frente a Israel, algo que también defienden los flamencos Vooruit (socialistas) y CD&V (democristianos), frente a la N-VA y los liberales francófonos del MR.

“Debemos modificar la posición de Bélgica. Es necesario. Debemos tomar medidas e imponer sanciones. Ya hemos revisado esas medidas. El lunes examinaremos más a fondo qué es posible hacer”, indicó tras la reunión de hoy el viceprimer ministro cristianodemócrata flamenco Vincent Van Peteghem.

Prévot dijo el lunes que no podía imaginar que Bélgica se uniera al “pequeño club de países que no reconocen a Palestina”, y auguró que, “si perdemos el tren, la imagen internacional de Bélgica se verá afectada”. EFE

