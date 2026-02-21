El Gobierno británico estudia eliminar por ley al expríncipe Andrés de la línea sucesoria

5 minutos

Raúl Bobé

Londres, 21 feb (EFE).- El Gobierno laborista del Reino Unido estudia sacar adelante una ley que permita eliminar al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, de la línea sucesoria al trono británico, tras ser detenido y posteriormente liberado el jueves bajo sospecha de presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Este sería el próximo paso lógico en la ya estrepitosa caída del expríncipe, que después de que su hermano le retirase todos los títulos y honores en octubre, y le obligase a abandonar su mansión de Royal Lodge, se convirtió este jueves -día de su 66 cumpleaños- en el primer miembro de alto nivel en la historia moderna de la familia real británica en ser arrestado.

Para retirar a Andrés de la línea de sucesión al trono británico, donde actualmente ocupa el octavo lugar, y evitar la posibilidad teórica de que algún día pudiera llegar a convertirse en el monarca del Reino Unido, sería necesario introducir una legislación parlamentaria, algo que contempla llevar a cabo el actual Ejecutivo laborista de Keir Starmer.

El secretario de Estado británico para Defensa, Luke Pollard, confirmó este domingo en el programa ‘Any Questions’ de BBC Radio 4 que el Gobierno británico ha estado trabajando con el Palacio de Buckingham en estos planes para frenar que el expríncipe pueda estar «potencialmente a un paso del trono».

El príncipe de Gales, Guillermo, como primogénito de Carlos III, ocupa ahora el primer lugar en la línea sucesoria al trono británico, seguido por sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, en orden de nacimiento. Su hermano e hijo menor de Carlos III, el príncipe Enrique, mantiene el quinto lugar, seguido de sus dos hijos, Archie y Lilibet. Después, en el octavo lugar, estaría actualmente Andrés.

Pollard dijo que espera que la acción sea apoyada por todo el abanico de formaciones parlamentarias, pero precisó que solo sería «correcto» hacerlo una vez acabe la actual investigación policial contra el hermano de Carlos III, e independientemente de cuál sea el resultado de la misma.

El líder de los Liberal-Demócratas británicos, Ed Davey, expresó que si bien ahora lo más importante es dejar trabajar a las autoridades, el asunto del expríncipe Andrés deberá tratarse en el Parlamento «cuando sea el momento oportuno», pues naturalmente la monarquía británica quiere asegurarse que jamás pueda ser rey.

Una encuesta reciente de YouGov reveló que un 82 % de los británicos considera que el que fuese hijo predilecto de la fallecida reina Isabel debería ser eliminado de la línea de sucesión.

Sigue la investigación policial

La Policía regional del Valle del Támesis, encargada de la investigación, arrestó este jueves a Andrés Mountbatten-Windsor en su finca privada de Sandringham (este de Inglaterra) y, tras unas 11 horas de interrogatorio lo puso en libertad bajo investigación por presunta conducta indebida en un cargo público, tras unas supuestas filtraciones de información gubernamental sensible por parte del expríncipe a Epstein cuando ejercía como encargado especial de comercio para el Reino Unido.

Las fuerzas del orden indicaron el jueves haber concluido sus pesquisas en la región inglesa de Norfolk, donde Andrés fue arrestado, pero continúan con los registros en Royal Lodge, la que había sido residencia del expríncipe durante décadas hasta que Carlos III le obligó a abandonarla hace unas semanas, situada en las inmediaciones del Castillo de Windsor (a las afueras de Londres).

A primera hora del sábado, diversos coches de policía sin identificar fueron vistos de nuevo entrando a esta mansión de 30 habitaciones, pues se espera que las búsquedas prosigan al menos hasta el próximo lunes, de acuerdo con medios británicos.

En una investigación paralela sobre las actividades de Epstein en el Reino Unido, la Policía Metropolitana de Londres afirmó este viernes que está contactando con agentes, retirados y en activo, que pudieran haber ejercido de escoltas para el expríncipe Andrés, para pedirles que compartan cualquier dato relevante de lo que hubieran visto u oído durante su tiempo de servicio.

El arresto de Andrés ha causado un profundo golpe a la imagen reputacional de la corona británica, aunque su hermano, el rey Carlos III emitió el jueves un comunicado para reiterar su apoyo a las autoridades en su investigación y puntualizar que «la ley debe seguir su curso».

La vinculación del Andrés dentro de la denominada trama de los «papeles de Epstein», con quien compartió una estrecha amistad durante décadas, abarca correos electrónicos, presuntas filtraciones e incluso su posible participación en una red de tráfico sexual de menores coordinada por el fallecido pedófilo estadounidense.

El caso más sonado es el de la australoestadounidense Virginia Giuffre -fallecida en 2025-, que acusó judicialmente al expríncipe de haber mantenido relaciones sexuales a la fuerza con ella cuando era menor, si bien Andrés siempre ha negado todas las acusaciones que versan sobre él. EFE

