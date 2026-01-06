El Gobierno checo no dará más dinero para munición a Ucrania ni aportará soldados

2 minutos

Praga, 6 ene (EFE).- El nuevo Gobierno checo de populistas y ultranacionalistas ha anunciado este martes que dejará de aportar dinero a la iniciativa para reunir excedentes de munición de gran calibre para Ucrania, que puso en marcha el anterior Ejecutivo, y también que no aportará tropas a una eventual fuerza multinacional, según anunció el primer ministro, Andrej Babis, tras la reunión de la Coalición de los Voluntarios celebrada este martes en París.

«Nosotros proporcionaremos los conocimientos técnicos, y otros estados aportarán la financiación», declaró Babis.

El dirigente checo ya había criticado la iniciativa antes de las elecciones legislativas del pasado otoño y habló de cancelarla, si bien más adelante reconoció que era algo «positivo» pero que generaba dudas por una supuesta falta de transparencia.

Ahora ha consensuado con sus aliados de la Unión Europea (UE) mantener viva la iniciativa pero sin que su país aporte dinero.

«Tenemos la experiencia, nuestras empresas la tienen. Por supuesto, tiene que ser transparente y sin corrupción», aseveró Babis.

Según el anterior Gobierno checo, los países participantes donaron 4.000 millones de euros para municiones para Ucrania, de los cuales la República Checa aportó entre 80 y 120 millones.

Babis también calificó de «inaceptable» para su país el envío de soldados a Ucrania cuando finalice la guerra provocada por el ataque ruso, una de las garantías de seguridad que abordaron los representantes de los 37 países de la Coalición.

«Nunca enviaremos a nuestros soldados a Ucrania», ratificó Babis.

Babis señaló también que espera que se alcance la paz en Ucrania antes del cuarto aniversario de la invasión rusa, algo que, dijo, pasa necesariamente por la intermediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Sin Donald Trump, nunca habrá paz en Ucrania», aseveró Babis. EFE

gm/as/fpa

(foto)