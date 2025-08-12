The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno colombiano decreta un día de duelo y bandera a media asta por Uribe Turbay

Bogotá, 11 ago (EFE).- El Gobierno colombiano decretó este lunes un día de duelo e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta madrugada, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado.

«Decrétese duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior», señala el decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, murió este lunes en Bogotá, dos meses después de haber sido blanco de dos balas en la cabeza y una en la pierna izquierda durante en un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El decreto de honores indica que Uribe Turbay, opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo una larga trayectoria política como concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República, además de ser «precandidato presidencial para las elecciones a celebrarse en el año 2026 en Colombia».

Por eso, el «Gobierno nacional, en representación del pueblo de Colombia, considera necesario rendir justo y merecido homenaje a este ilustre colombiano», agrega el decreto.

Igualmente, el texto señala que «el Ministerio de Defensa tomará las medidas para que en todas las guarniciones militares se tributen los honores militares correspondientes» en memoria de Uribe Turbay, quien estaba en su primer periodo como senador.

El Gobierno de Petro ha sido muy criticado por la demora en reaccionar al atentado y muerte del político, que varias veces denunció los ataques verbales recibidos del presidente por el hecho de ser opositor y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982).

El féretro de Uribe Turbay será velado hasta el miércoles en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se ha dado cita la clase política del país, y sus exequias serán ese día en la Catedral Primada de Colombia. EFE

