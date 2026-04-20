El gobierno de Kast da marcha atrás y descarta la restricción a la gratuidad universitaria en Chile

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El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast dio marcha atrás este viernes en su intención de limitar la gratuidad en las universidades de Chile, un día después de anunciar la medida como parte de un megaproyecto legislativo para impulsar la economía.

El gobierno dijo el jueves que en ese paquete incluiría una norma para que los chilenos solo pudieran acceder a la enseñanza superior gratuita hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria, con el objetivo de reducir el gasto fiscal.

Un día después, tras una reunión entre ministros, el gobierno reculó.

«Va a haber gratuidad para los mayores de 30 años», dijo este viernes en rueda de prensa José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

El 60% de la población con menores ingresos tienen derecho a estudiar gratuitamente en las universidades públicas y privadas adscritas a este programa.

«Esto es muy importante para las mujeres, porque (…) por su maternidad postergan los estudios, de tal manera de que en función de todas esas consideraciones», no se restringirá el acceso gratuito a las universidades, agregó.

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

Semanas atrás, cuando el gobierno decía que evaluaba el recorte, miles de estudiantes protestaron en las calles.

La noche del miércoles, Kast anunció una reforma legislativa con más de 40 medidas, entre ellas una significativa rebaja del impuesto a las empresas y la reducción del gasto público.

Según Kast, la meta es que al término de su mandato la economía crezca alrededor del 4% anual, desde el 2,5% en que lo hizo en 2025.

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