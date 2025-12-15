El gobierno de Trump se prepara para publicar los archivos del delincuente sexual Epstein

afp_tickers

4 minutos

El gobierno de Donald Trump tiene plazo hasta este viernes para publicar los archivos de décadas de investigaciones sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un nuevo hito para revelar el alcance de la red que este financista creó para abusar de menores de edad.

El Congreso ordenó al Departamento de Justicia que publique antes del 19 de diciembre su vasto acervo de archivos sobre Epstein, quien se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.

La muerte de Epstein ha alimentado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financista, muy relacionado con la élite política, empresarial y del entretenimiento, habría sido asesinado para evitar que salieran a la luz datos embarazosos.

La publicación representa la oportunidad más clara hasta ahora de levantar el velo sobre uno de los mayores escándalos del siglo en Estados Unidos, aunque los analistas advierten que podrían retenerse detalles clave bajo el argumento de restricciones legales.

Trump, quien fue cuestionado por su amistad con Epstein, podría enfrentar una situación incómoda.

Durante años, el financista cultivó vínculos con magnates, políticos, académicos y celebridades para quienes se le acusó de traficar cientos de menores de edad y mujeres jóvenes con fines sexuales.

Trump y sus aliados sostuvieron desde hace mucho que poderosos demócratas y liberales de Hollywood eran protegidos de rendir cuentas por sus vínculos con Epstein.

Pero el presidente llegó a desestimar los pedidos de transparencia como un «engaño demócrata» tan pronto como regresó a la Casa Blanca en enero, cuando recayó en sus manos el poder para divulgar los archivos.

Trump cambió de rumbo en noviembre después de que el Congreso aprobó casi por unanimidad la ley.

Aparentemente resignado ante lo que consideró una batalla perdida por evitar la divulgación de los archivos, el presidente promulgó ese mes la ley que exige que se hagan públicos todos los archivos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de cárcel.

– ¿Qué se publicará? –

Los archivos podrían revelar cómo operó Epstein, quién lo ayudó y si figuras destacadas fueron protegidas de las consecuencias del caso.

Las supervivientes son optimistas a la vez que cautelosas ante los cambios de postura de Trump, quien rompió su amistad con Epstein años antes de que estallara el escándalo.

«No puedo evitar ser escéptica sobre cuál es la agenda», dijo recientemente Haley Robson, quien fue reclutada cuando tenía 16 años.

Según la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en línea, transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora desconocidos, así como la documentación de la muerte de Epstein bajo custodia.

El Departamento de Justicia, no obstante, sostiene que no hay una denominada «lista de clientes» definitiva.

– ¿Qué información puede ser tachada? –

La ley solo hace excepciones limitadas para datos personales y preocupaciones legales y de seguridad genuinas, por ello el Departamento de Justicia tendrá margen para tachar los nombres de las víctimas, información de inteligencia y material sensible en caso de litigios.

Los expertos esperan que haya mucha información tachada pese a que la ley prohíbe la censura por «vergüenza» o «sensibilidad política».

Trump ordenó recientemente investigaciones sobre demócratas vinculados a Epstein, alimentando la especulación de que los fiscales podrían invocar esas pesquisas para retener archivos.

El senador Ron Wyden, el principal demócrata del poderoso comité de Finanzas, duda que la fiscal general Pam Bondi permita una divulgación exhaustiva.

Wyden realiza su propia investigación sobre instituciones a las que acusa de proteger a Epstein por no reportar sus actividades financieras sospechosas.

«Necesitamos dos vías, porque no confío en Bondi y porque seguir el rastro del dinero es la forma en que, en nuestro país, hemos tenido una larga historia en detectar y erradicar conductas corruptas», dijo a la AFP.

ft/msp/iv/val/mr