El Gobierno de Venezuela critica a Guyana por quejarse del broche de Delcy Rodríguez

3 minutos

(Actualiza con declaración de Delcy Rodríguez)

Caracas, 28 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela criticó este martes al mandatario de Guyana, Irfaan Ali, por quejarse de un broche usado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el que se representa dentro del territorio venezolano al Esequibo, una región que disputan ambos países, rica en minerales y yacimientos.

«El presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el pin con el mapa de Venezuela, con el único mapa que he conocido en mi vida -y que incluye la región en disputa-«, dijo la propia mandataria encargada durante un acto en el estado Carabobo (norte), con motivo a la peregrinación nacional que convocó por 13 días para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela.

«Ahora les molesta hasta cómo uno se viste», continuó Rodríguez, quien recordó que el próximo 4 de mayo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iniciará las audiencias por la disputa del territorio y confirmó que su Gobierno estará allí para exigir «respeto».

Más temprano, el canciller de Venezuela, Yván Gil, también criticó en X la postura de Guyana con respecto al broche de Rodríguez.

«La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica», dijo Gil sobre el Esequibo, la región de unos 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela considera parte de su territorio, aunque es administrada por Guyana, que también asegura que es suya.

Este martes, Ali se quejó formalmente ante la Comunidad del Caribe (Caricom) y pidió el respeto a su soberanía, tras el escándalo desatado por el broche usado por Rodríguez en sus visitas este mes a Barbados y Granada.

En una carta dirigida al presidente de turno de Caricom, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrence Drew, el mandatario guyanés lamentó que los recientes encuentros bilaterales entre Venezuela y otros Estados miembros de la organización caribeña «hayan estado acompañados por la ostentación de símbolos que reafirman la reivindicación venezolana sobre el territorio de Guyana».

Ali insistió en que el broche «no es meramente una cuestión de simbolismo», sino que se trata de «una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma consistente y legal».

Sobre esto, Gil afirmó que Ali pretende «evadir su responsabilidad» alegando una «ofensa simbólica», lo que a su juicio es «una maniobra errática que no cambia la realidad» de que «Venezuela es una sola, y su historia y soberanía territorial no se borra ni con cartas, ni con poses, ni con shows improvisados».

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, que Caracas considera como la única vía para «alcanzar una solución mutuamente aceptable» sobre el Esequibo.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y que fue declarado nulo por Venezuela en 1962.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal. EFE

rbc/bam/nvm