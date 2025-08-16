The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno de Venezuela evalúa planes para «consolidar» mejoras en el sistema eléctrico

Caracas, 16 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela evalúa los planes de acción para «consolidar» mejoras en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y garantizar su «confiabilidad» en la población, informó este sábado el Ministerio de Energía Eléctrica.

A través de una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que la revisión se hizo en una sesión de trabajo del Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica (Corpoelec).

La jornada, en la que participó el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, se enfocó en «ajustar las estrategias necesarias para consolidar mejoras continuas en la prestación del servicio eléctrico, garantizando su confiabilidad para la población venezolana», sin ofrecer mayores detalles sobre estos planes.

En junio pasado, Corpoelec denunció un «cobarde ataque» contra cuatro torres de transmisión, ubicadas en el estado Carabobo (norte), que buscó -afirmó- afectar «la paz nacional».

En un comunicado, la corporación dijo entonces que en coordinación con organismos de seguridad se inició una «investigación exhaustiva para identificar a los autores intelectuales y materiales, capturarlos y someterlos al rigor de la ley, tal como lo exige el pueblo venezolano».

En mayo pasado, el Gobierno venezolano denunció otro «ataque terrorista» contra el Sistema Eléctrico Nacional en el estado Aragua (centro), del que responsabilizó a la «derecha extremista».

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector, mientras que el antichavismo y expertos denuncian como posibles causas la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción. EFE

