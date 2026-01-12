El Gobierno de Venezuela informa sobre 116 «nuevas excarcelaciones»

Caracas, 12 ene (EFE).- El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este lunes sobre 116 «nuevas excarcelaciones» en las últimas horas de personas que vinculó con «hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación», sin precisar más.

A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la «revisión integral de causas» ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

