El Gobierno intervendrá el Hospital Salvador B. Gautier

Santo Domingo, 3 sep (EFE).- El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció este miércoles la ejecución de un plan de remozamiento en el Hospital Salvador B. Gautier, en la capital, con el propósito de rehabilitar y modernizar áreas críticas para fortalecer la calidad de la atención en este centro de salud.

El proyecto se realizará tras un diagnóstico técnico exhaustivo para definir la necesidad de renovación en varias áreas fundamentales para el funcionamiento del centro, catalogado como uno de los hospitales de mayor complejidad y de referencia nacional, señaló el funcionario.

El plan contempla una inversión total de 655,357,692.95 pesos, de los cuales 455,357,692.95 pesos corresponden a obra civil y 200 millones a equipamiento médico.

Con estos recursos se realizará una intervención en distintas áreas del hospital, entre ellas la emergencia, que será sometida a una reestructuración completa para mejorar el flujo de pacientes, adecuar los espacios físicos según normas de bioseguridad, instalar equipamiento actualizado y optimizar los tiempos de respuesta en la atención inmediata.

Igualmente, el bloque quirúrgico, que cuenta con 11 quirófanos, será renovado en su infraestructura física, climatización especializada, iluminación quirúrgica, sistemas de gases medicinales y mobiliario clínico, con el fin de elevar los estándares de seguridad y eficiencia en los procedimientos.

En el área de Internamiento se remozarán más de 150 habitaciones y baños, mientras que en odontología se ejecutará una modernización integral con redistribución del espacio, adquisición de equipos de última generación y adecuación a los estándares técnicos para la atención bucodental.

Asimismo, la fachada y el entorno exterior serán intervenidos con trabajos de embellecimiento, paisajismo, adecuación de accesos peatonales y vehiculares, rehabilitación de áreas verdes, señalización institucional y mejoras en el alumbrado perimetral.EFE

