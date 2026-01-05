El Gobierno restringe el ingreso a Bolivia a personas vinculadas al Ejecutivo de Maduro

La Paz, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que dispuso medidas de “control y restricción migratoria” a funcionarios, exfuncionarios y otros actores “vinculados” al Ejecutivo venezolano, ante la “grave crisis institucional” en ese país, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que se aplicarán “medidas de control y restricción migratoria para el ingreso a su territorio de funcionarios, exfuncionarios, miembros de fuerzas de seguridad y otros actores directamente vinculados a estructuras de poder responsables de sistemáticas de derechos humanos y del deterioro democrático” en Venezuela.

Esta disposición se tomó “ante la grave crisis institucional que atraviesa” Venezuela y que, según las autoridades bolivianas, deriva “del colapso del Estado de derecho y de la ruptura del ordenconstitucional” en esa nación. EFE

