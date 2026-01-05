El Gobierno restringe el ingreso a Bolivia a personas vinculadas al Ejecutivo de Maduro

2 minutos

La Paz, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que dispuso medidas de “control y restricción migratoria” a funcionarios, exfuncionarios y otros actores “vinculados” al Ejecutivo venezolano, ante la “grave crisis institucional” en ese país, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que se aplicarán “medidas de control y restricción migratoria para el ingreso a su territorio de funcionarios, exfuncionarios, miembros de fuerzas de seguridad y otros actores directamente vinculados a estructuras de poder responsables de sistemáticas de derechos humanos y del deterioro democrático” en Venezuela.

Esta disposición se tomó “ante la grave crisis institucional que atraviesa” Venezuela y que, según las autoridades bolivianas, deriva “del colapso del Estado de derecho y de la ruptura del ordenconstitucional” en esa nación.

“Estas medidas se aplicarán conforme a los procedimientos de evaluación y verificación previstos en la normativa nacional e internacional vigente”, indicó el Ministerio de Exteriores de Bolivia.

Agregó que el país “reitera su disposición a coordinar con la comunidad internacional acciones de protección a la población civil en favor del pueblo venezolano”.

Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y en varios estados de Venezuela, que incluyó bombardeos que, según el Gobierno cubano dejó 32 militares isleños muertos.

Durante el operativo fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos.

Maduro pasó la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, y comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en Estados Unidos.

Tras el ataque, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país, hecho que respaldó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que tomó posesión el pasado 8 de noviembre, sostuvo en la víspera que su país está «al lado de la democracia» y que «la salida para Venezuela es respetar elvoto».

Paz, de tendencia centrista, tomó distancia del Gobierno de Maduro, del que fueron aliados políticos los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). EFE

