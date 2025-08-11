El grupo brasileño Natura gana 8,2 millones de dólares en el semestre y revierte pérdidas

2 minutos

Río de Janeiro, 11 ago (EFE).- La compañía brasileña Natura informó este lunes que obtuvo un beneficio neto de 44,4 millones de reales (8,2 millones de dólares o 7 millones de euros) en el primer semestre, con lo que revirtió las pérdidas por 1.793,8 millones de reales (322 millones de dólares) del mismo período de 2024.

Solo entre abril y junio el fabricante de cosméticos registró ganancias por 195,1 millones de reales (36 millones de dólares) tras las pérdidas por 858 millones de reales (158,8 millones de dólares al cambio actual) del mismo período del año pasado.

El resultado del segundo trimestre le permitió al fabricante de cosméticos terminar el semestre con lucro, tras las pérdidas por 151 millones de reales (27,9 millones de dólares) de los tres primeros meses del año.

Según el balance financiero enviado al mercado, el grupo logró salir de sus pérdidas al avanzar en su proceso de simplificación y reestructuración.

Además de cumplir todos los requisitos para clasificar la unidad de Avon International como «activo mantenido para la venta», al igual que las operaciones de Avon en América Central y República Dominicana, se concretó la fusión de Natura &Co con Natura Cosméticos S.A.

En lo operativo, Natura destacó que el segundo trimestre tuvo resultados sólidos y levemente superiores a lo previsto. En Brasil, su principal mercado, la marca superó el desempeño del sector y compensó los desafíos que aún enfrenta Avon.

Las operaciones en América Latina generaron caja positiva en el semestre, pese a la estacionalidad habitual. Sin embargo, a nivel global este efecto fue contrarrestado por el consumo de caja previsto de Avon International debido a los gastos asociados a su reestructuración.

Los ingresos de la multinacional brasileña en el período ascendieron a 10.830,4 millones de reales (2005,6 millones de dólares), un monto un 4,5 % superior al del primer semestre de 2024.

Ya el Ebitda (resultado bruto de explotación) de Natura llegó a 1.307,7 millones de reales (242 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, lo que supone una caída de 4 % en el interanual.

La deuda bruta de la empresa ascendió a 2.405 millones de reales (445 millones de dólares) en junio, lo que representa un incremento de cerca del 51,9 % frente al mismo mes del año pasado.

El gigante brasileño de cosméticos sufrió pérdidas en 2024 por 8.930 millones de reales (unos 1.653 millones de dólares) debido a proceso de recuperación de Avon, que se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos. EFE

