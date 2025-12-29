El grupo ferroviario estatal italiano se refuerza en Francia y aspira al Eurotúnel en 2029

2 minutos

Roma, 29 dic (EFE).- El grupo ferroviario estatal de Italia, FS, ha anunciado este lunes una asociación estratégica para reforzar su presencia en la alta velocidad de Francia y llegar al Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha en 2029 con un plan dotado con 1.000 millones de euros.

El acuerdo, firmado con el fondo estadounidense Certares, prevé la creación de una empresa conjunta que llevará a cabo las inversiones en ‘Trenitalia France’ para «acelerar el crecimiento y consolidar» su presencia en Francia, Reino Unido y otros mercados europeos.

El grupo italiano FS se ha extendido en los últimos años por varios países de su entorno, como en España, donde opera con Iryo en su red de Alta Velocidad, así como en la vecina Francia, donde Trenitalia France recorre las vías entre París, Lyon o Marsella.

El nuevo paso de esta estrategia pasa por reforzar su peso en este último país para, en el futuro, seguir acercándose al Reino Unido, donde FS ya opera desde 2017 con ‘Trenitalia UK’.

«‘Trenitalia France’ pretende utilizar el nuevo capital invertido para consolidar su propia posición como segundo operador en Francia», se lee en un comunicado de la compañía.

Para ello, entre las iniciativas «clave» figura la ampliación de su flota hasta «al menos» 19 trenes, el desarrollo de una nueva planta de mantenimiento en París o el aumento de los trayectos ya existentes hasta los 28 diarios entre la capital y Lyon.

Pero el punto más destacado de este acuerdo es la aspiración de que los trenes del grupo italiano accedan para el año 2029 a la ruta París-Londres, a través del Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha, actualmente recorrido por los trenes de Eurostar.

«El acuerdo de colaboración está en línea con el Plan Estratégico del Grupo FS para 2025-2029, que prevé un crecimiento internacional acelerado mediante la colaboración con socios financieros e industriales de primer nivel», afirma la compañía italiana. EFE

