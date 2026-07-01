El grupo naviero francés CMA CGM compra subsidiaria de FedEx por 1.400 millones de dólares

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París, 1 jul (EFE).- El grupo francés CMA CGM, uno de los líderes del transporte marítimo del mundo, anunció este miércoles un acuerdo para comprar una filial del gigante estadounidense de paquetería FedEx, con actividades de logística en Norteamérica, por 1.400 millones de dólares.

Se espera que la operación se cierre en 2026 y que gracias a ella casi se triplique el volumen de las operaciones de logística contractual en América del Norte de CEVA Logistics, filial de CMA CGM en ese negocio, indicó en un comunicado el grupo francés.

Al integrar los activos y los casi 10.000 empleados de FedEx Supply Chain, CEVA Logistics se convertirá en «un proveedor líder de logística contractual en América del Norte», destacó.

El nuevo conjunto operará unos 150 almacenes, de forma que CEVA en América del Norte dispondrá de una plantilla de 20.000 personas repartidas en más de 240 ubicaciones, indicó la multinacional francesa.

Asimismo, esta adquisición se enmarca en una alianza más amplia entre CMA CGM y FedEx. La naviera francesa pasará a ser «un transportista marítimo preferente para FedEx (…) bajo un acuerdo no exclusivo».

«Las empresas también trabajarán juntas en soluciones selectas de capacidad de carga aérea para mejorar sus respectivas redes globales en beneficio de una mayor utilización de las aeronaves y una capacidad flexible de largo alcance», agregó la compañía francesa.

«Estos acuerdos también refuerzan nuestro compromiso a largo plazo de invertir en los Estados Unidos y apoyar la resiliencia y eficiencia de su cadena de suministro», justificó el consejero delegado de la naviera, Rodolphe Saadé, en el comunicado.

En una entrevista publicada este miércoles al diario económico Les Echos, Saadé aseguró tener «confianza en el dinamismo del mercado estadounidense», por lo que su empresa seguirá desarrollándose allí, con acuerdos con fondos de inversión como Stonepeak.

El CEO había causado cierta controversia en Francia por haberse entrevistado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en marzo de 2025, cuando le prometió varios miles de millones de inversiones en EE.UU.

Este anuncio sucedió en plenas tensiones comerciales entre París y Washington, con un llamamiento del presidente francés, Emmanuel Macron, a paralizar nuevas inversiones en Estados Unidos.

Respecto al estrecho de Ormuz, Saadé aseguró que la situación es aún de «crisis», con nueve de sus barcos todavía bloqueados, y vaticinó que solo se recuperá la normalidad en unos meses. EFE

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