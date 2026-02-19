El grupo Renault registra pérdidas de 10.900 millones en 2025 por su salida de Nissan

París, 19 feb (EFE).- El fabricante automovilístico francés Renault anunció este jueves unas pérdidas en 2025 de 10.931 millones de euros, frente a las ganancias de 752 millones que había registrado el año anterior, un resultado negativo que explicó por el tratamiento financiero de su participación en Nissan.

La facturación el año pasado ascendió a 57.922 millones, en una progresión del 3 %, sostenida por las marcas de automóviles complementarias, ya que todas ellas han crecido gracias al plan de desarrollo internacional y a la electrificación de la gama, señaló la empresa en un comunicado. EFE

