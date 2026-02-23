El Guadalajara de Milito lidera el Clausura mexicano y Joao Pedro va de goleador

México, 22 feb (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito se mantuvieron como líderes del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, en tanto el italiano Joao Pedro lidera a los goleadores, al concluir este domingo la séptima jornada.

Después de seis triunfos consecutivos en el inicio del campeonato, las Chivas fueron superadas este sábado 2-1 por Cruz Azul, en un trepidante duelo de dominio alterno.

Con goles del uruguayo Gabriel Fernández y de Carlos Rodríguez, los Azules le estropearon el paso perfecto y el invicto a los tapatíos que descontaron con una diana de Ángel Sepúlveda, hasta hace poco goleador del cuadro celeste.

Dirigido por el estratega argentino Nicolás Larcamón, Cruz Azul mostró carácter y se confirmó como uno de los candidatos al título; con la victoria, subió al segundo lugar con cinco triunfos, un empate, una derrota y 16 puntos, uno encima de Pumas UNAM y Toluca, tercero y cuarto en ese orden.

Este domingo, el colombiano Álvaro Angulo convirtió dos goles para guiar a los Pumas a una victoria por 2-0 sobre los Rayados de Monterrey. En su estadio, los Pumas dominaron a los rivales y lo confirmaron con los goles de Angulo, quien anotó de zurda en el minuto 9, a pase de Rodrigo López; y marcó, otra vez de pierna izquierda en el 24.

Pumas subió al tercer lugar con cuatro juegos ganados, tres empatados y 15 puntos, mismo balance del campeón Toluca, al que aventaja por mejor diferencia de goles a favor y en contra.

Este sábado, Toluca goleó por 0-3 al Necaxa con dos dianas del portugués Paulinho y una del uruguayo Federico Pereira.

En los otros duelos de este sábado, el León derrotó por 2-1 al Santos y Atlas venció por 3-2 al San Luis.

Los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo anotaron goles para darle al León el triunfo, en tanto el argentino Ezequiel Bullaude descontó por Santos.

Antes, el italiano Joao Pedro anotó su séptimo gol para confirmarse como líder anotador del campeonato, pero fue insuficiente para el San Luis, superado por el Atlas.

Pedro y Eduardo Águila pusieron delante al San Luis, pero el cuadro de casa empató con goles de Diego González y Eduardo Aguirre, ambos en el cobro de penaltis, y ganó con un cabezazo del uruguayo Germán Rodríguez.

Joao Pedro va seguido en la tabla de los goleadores por Armando González, con cinco dianas.

El viernes, las Águilas del América del entrenador brasileño André Jardine golearon por 0-4, con anotaciones del brasileño Raphael Veiga, de Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y del colombiano José Raúl Zúñiga, en tanto Pachuca le ganó por 1-2 al Tigres UANL con goles del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy.

El Querétaro-Juárez fue pospuesto.

– Partidos de la octava jornada del Clausura mexicano:

27.02: Querétaro-Santos Laguna, Mazatlán-Pachuca, Juárez-Atlas y Tijuana-Pumas UNAM.

28.02: San Luis-Puebla, Toluca-Guadalajara, León-Necaxa, Monterrey-Cruz Azul y América-Tigres UANL. EFE

