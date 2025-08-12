El Hang Seng sube un 0,25 % tras prórroga de tregua arancelaria entre China y EEUU
Pekín, 12 ago (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,25 % como respuesta a la nueva tregua de 90 días para las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y China.
El selectivo obtuvo 62,87 puntos hasta los 24.969,68, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,32 %.
Los ascensos más pronunciados fueron los del mayor fabricante chino de semiconductores, SMIC (+5,03 %) o el grupo de concesionarios Zhongsheng Holding (+4 %).
En la otra cara de la moneda figuraron la segunda mayor aplicación de vídeos cortos de China tras Duoyin, Kuaishou (-9,25 %) o la farmacéutica CSPC Pharmaceutical (-3,08 %).
El volumen de negocio de la sesión fue de 62.870 millones de dólares de Hong Kong (8.009 millones de dólares, 6.892 millones de euros). EFE
