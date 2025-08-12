The Swiss voice in the world since 1935

El Hang Seng sube un 0,25 % tras prórroga de tregua arancelaria entre China y EEUU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 12 ago (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,25 % como respuesta a la nueva tregua de 90 días para las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y China.

El selectivo obtuvo 62,87 puntos hasta los 24.969,68, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,32 %.

Los ascensos más pronunciados fueron los del mayor fabricante chino de semiconductores, SMIC (+5,03 %) o el grupo de concesionarios Zhongsheng Holding (+4 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la segunda mayor aplicación de vídeos cortos de China tras Duoyin, Kuaishou (-9,25 %) o la farmacéutica CSPC Pharmaceutical (-3,08 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 62.870 millones de dólares de Hong Kong (8.009 millones de dólares, 6.892 millones de euros). EFE

gbm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR