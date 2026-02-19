El hombre involucrado en la pelea con LaBeouf alega que le profirió insultos homófobos

2 minutos

Redacción Internacional, 19 feb (EFE).- Una de las personas involucradas en el altercado que derivó en el arresto de Shia LaBeouf en Mardi Gras alega que el actor le agredió físicamente y le atacó con insultos homófobos, según publica el medio The Hollywood Reporter (THR).

El actor estadounidense fue detenido este martes acusado de dos cargos de agresión simple tras una pelea ocurrida en la madrugada durante las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, según informó el Departamento de Policía de esa ciudad.

LaBeouf fue puesto en libertad ayer bajo fianza y tendrá que comparecer ante el tribunal el próximo 19 de marzo.

El actor publicó un mensaje este miércoles en la red social X con el mensaje «Liberadme» («Free me») y, según el medio local Wgno, fue visto en una céntrica calle de Nueva Orleans, tras ser puesto en libertad, bailando con los documentos de su liberación en la boca.

El altercado por el que fue arrestado sucedió en un bar del barrio de Faubourg Marigny.

Según publica The Hollywood Reporter, uno de los agredidos, identificado como Jeffrey ‘Dammit’, que trabaja como camarero en el local donde sucedieron los hechos, asegura que el primer enfrentamiento con la estrella de ‘Transformers’ comenzó horas antes de la pelea por la que fue detenido.

«Me embistió, tirándome contra unas cajas. -explicó-. Luego se dio la vuelta gritando: ‘¡No me empujes, carajo! Te voy a matar'». El camarero asegura que no lo había tocado y que intentó calmar la situación, pero alega LaBeouf insistió, le puso un dedo en la cara y le llamó «maricón» (fagot), según su versión.

LaBeouf estuvo entrando y saliendo del bar toda la noche del lunes y parecía estar muy ebrio, relata. Volvió alrededor de la medianoche y la situación fue a peor.

«Le gritaba a un camarero y tuvieron que escoltarlo afuera», dijo Jeffrey. «Una vez afuera, empezó a caminar de un lado a otro por la calle, gritando: ‘¡Sois todos unos maricones! ¡Os voy a dar una paliza!'».

LaBeouf volvió y golpeó a un segundo camarero en la cara, fracturándole la nariz. TMZ ha publicado un vídeo de LaBeouf sin camiseta siendo sujetado por varias personas en la calle mientras gritaba, supuestamente después de la agresión.

Según The Hollywood Reporter, LaBeouf afirmó recientemente estar sobrio.EFE

csr/cg