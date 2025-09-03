El huracán Lorena se acerca a costas mexicanas y se intensificará en la próximas horas

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El huracán Lorena, activo en el océano Pacífico, y que se intensificó esta mañana a categoría 1, avanza de manera paralela a las costas de Baja California Sur y se estima que provocará fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en las próximas horas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el más reciente reporte, a las 12.30 hora local (18.30 GMT), Lorena, que evolucionará a huracán categoría 2, se encontraba a 230 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lucas y a 255 km al sur de Cabo San Lázaro, ambas localidades en el estado de Baja California Sur, noroeste del país.

El meteoro avanza hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas que alcanzan los 160 km/h.

Desde el SMN informaron que en las próximas 12 a 18 horas, Lorena “continuará fortaleciéndose rápidamente”, hasta la tarde del jueves, cuando “empezará a debilitarse”.

El servicio advierte que se mantendrán lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en regiones de Baja California Sur (centro y sur), intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Sonora (centro y sureste) y Sinaloa, así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Sobre el pronóstico del viento, auguran rachas de entre 100 y 120 km/h en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa),

Se espera un oleaje elevado de 4,5 a 5,5 metros (m) de altura en costas del sur de Baja California Sur, y de dos a tres metros de altura en los litorales de Sinaloa y Nayarit.

La zona de prevención por tormenta tropical se ha extendido desde Santa Fe hasta Punta Abreojos. Además, se mantienen las zonas de vigilancia desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, y desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, todas en Baja California Sur.

Por ello, piden a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y granizo, los posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados, y los daños causados por los vientos.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

