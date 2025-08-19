El IBEX 35 sube el 0,34 %, conquista los 15.300 puntos y alcanza nuevo máximo desde 2007

1 minuto

Madrid, 19 ago (EFE).- La Bolsa española sumó el 0,34 % este martes, superando los 15.300 puntos y firmando un nuevo máximo anual desde el 18 de diciembre de 2007, animada, igual que el resto de Europa, por los avances en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 52,1 puntos, ese 0,34 %, y cerró en los 15.303 enteros. En el cómputo anual, el selectivo se revaloriza ya el 32 %.

El IBEX abría la jornada con avances discretos e incrementaba los ascensos especialmente hacia mediodía, un tono que ha conservado durante el resto de sesión, en línea con las alzas generalizadas de las principales plazas europeas, que recogieron con optimismo los avances, tras la reunión de la víspera, para alcanzar un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania.

De los grandes valores, Iberdrola repuntó el 1,05 %, como la quinta mayor subida; Repsol avanzó el 0,98 %; Banco Santander, el 0,45 %; Inditex, el 0,37 %; Telefónica, el 0,25 % y BBVA, el 0,24 %. EFE

ats/may/ime/vh

(foto)