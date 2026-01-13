El Independiente del Valle ficha al defensa uruguayo Juan Viacava

Guayaquil (Ecuador), 12 ene (EFE).- El defensa uruguayo Juan Viacava se sumó este lunes al campeón del fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle, para reforzar al equipo de cara a su participación en la Copa Libertadores y los torneos locales, Liga Pro y Copa Ecuador.

«Juan Viacava ya es Negriazul. Defensor con personalidad, salida desde atrás y mentalidad ganadora», resaltó el cuadro en sus cuentas de redes sociales.

«Ya estoy en el Valle de los sueños. Nos vemos pronto», expresó en un video el defensa, de 26 años, proveniente del Defensor Sporting de su país.

Además de haber alcanzado títulos con el Defensor Sporting, donde fue capitán, Viacava militó en el Fénix, Rampla Juniors, Miramar y en el Uruguay FC, todos equipos uruguayos.

Desde Uruguay también llegó el técnico Joaquín Papa, que reemplazó al español Javier Rabanal, con el que el Independiente del Valle conquistó el título de la Liga Pro 2025 y clasificó para la próxima Libertadores.

El cuadro del Valle también contrató a los defensas extremos ecuatorianos Daykol Romero y Jhon Espinoza, y al goleador Djorkaeff Reasco.

Entre tanto, ratificó al portero argentino Guido Villar y a sus compatriotas Mateo Carabajal y Claudio Spinelli. EFE

