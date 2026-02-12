El ingreso de turistas a Guatemala crece un 9 % en el inicio de 2026

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- Guatemala registró un incremento del 9 % en el ingreso de visitantes no residentes durante enero de 2026, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido para el sector, informaron este jueves fuentes oficiales.

Durante una presentación a la prensa, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) detalló que durante el primer mes del año llegaron al país 304.118 visitantes internacionales, frente a los 279.639 que ingresaron en enero de 2025.

Este dinamismo da continuidad al desempeño de los últimos dos ejercicios, marcados por un hito histórico para la industria local, ya que en 2024, Guatemala logró superar por primera vez en su historia la barrera de los 3 millones de visitantes anuales (3.037.282), una cifra sin precedentes que se vio superada nuevamente en 2025 con 3.361.843 llegadas.

Según el informe oficial, el flujo de enero estuvo impulsado por los mercados de Centroamérica y Norteamérica, que crecieron un 15 % y 14 % respectivamente.

Las autoridades destacaron que el comportamiento positivo de los emisores de Honduras, México y Estados Unidos es clave para alcanzar las proyecciones anuales.

Tras haber cerrado 2025 con un crecimiento del 11 %, el Inguat se ha fijado como meta para el presente año alcanzar los 3.630.000 visitantes. Esta cifra representaría un incremento del 8 % respecto al año anterior, manteniendo la ruta hacia el objetivo de 4 millones de turistas para 2027.

Para el ente rector del turismo, estos resultados confirman el posicionamiento de Guatemala como un destino competitivo que ofrece una oferta diversa en cultura, naturaleza y patrimonio.

El crecimiento del 9 % en el arranque de 2026 marca el inicio de un año de «expansión regional sólida», con todos los atractivos turísticos operando con normalidad, señaló el director del Inguat, Harris Whitbeck. EFE

