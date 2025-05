El irani Saeed Roustaee compite en Cannes con un melodrama que provoca polémica

3 minutos

Cannes (Francia), 23 may (EFE).- Al realizador iraní Saeed Roustaee le quitaron su pasaporte tras presentar su anterior película en Cannes, hace tres años, y este viernes regresó a la competición con ‘Woman and Child’, un drama con tintes de telenovela que provocó cierta polémica en el festival por la forma en que retrató a las mujeres.

El personaje protagonista es la mujer más independiente de las que retrató en sus películas porque lo hace todo sola, «luchar, perdonar, vengarse…’, según explicó el realizador en una conferencia de prensa.

‘Womand and child’ es la historia de Mahnaz (interpretada por Parinaz Izadyar), un viuda con dos hijos, que vive con su madre y su hermana menor. Es enfermera y está pensando en volver a casarse mientras lidia con su problemático hijo mayor.

El personaje protagonista «es una composición de diferentes personajes de la sociedad iraní, en la que las mujeres son cada vez más independientes», afirmó el realizador.

Una afirmación que fue contestada por algunos periodistas que participaban en la rueda de prensa y que criticaron que el director no se haya atrevido a mostrar la verdadera realidad de la sociedad iraní, en la que muchas mujeres han dejado de usar el velo como forma de desobediencia civil desde la muerte de Mahsa Amini en 2022 tras ser detenida por no llevar bien puesto el hiyab.

En el filme, sin embargo, todos los personaje femeninos llevan el hiyab, incluso en sus casas.

«La última vez -explicó el director en referencia a la presentación en Cannes de ‘La familia de Leila’ (2022)- me confiscaron mi pasaporte al regresar a Irán, espero que esta vez pueda regresar tranquilamente a mi país», afirmó.

Roustaee fue condenado a seis meses de cárcel y a cinco años de prohibición de trabajo, porque ese filme fomentaba «la propaganda de la oposición contra el sistema islámico», una pena que ahora está en suspenso.

«Cuando tienes este problema, afecta no solo a tu cine también a tu familia, a tus amigos, es algo que supera la vida normal, yo puedo soportar esa presión, pero mis padres ancianos, no, especialmente cuando todo el mundo lo sabe y los medios hablan, lo que lo hace incluso más complicado de gestionar», agregó.

Para este nuevo filme las presiones han continuado y «ha habido mucha gente que ha hecho todo lo posible» para que Roustaee no pudiera completarlo. Puso como ejemplo que las autoridades tardaron seis meses en darle la autorización para rodar, en un intento de que no tuviera opciones para volver a presentar la película en Cannes.

«Con los medios que tenía he hecho lo mejor que he podido», afirmó el cineasta, de 35 años, que siempre ha trabajado en Irán, que no se plantea salir de su país y que aseguró que su cine es «la continuación del cine social iraní de los últimos 45 años».

«Yo soy el resultado de ese cine, no sé hasta qué punto me autocensuro, pero hago mis filmes en Irán y me gustaría que mis películas se vean en Irán y, obviamente, tengo cuidado con ciertas cosas para que eso se pueda lograr», agregó.

En ‘Woman and Child’ retrata a una mujer pero también a la sociedad iraní, el poder de los hombres por encima de las mujeres, el escaso valor de la justicia o las corruptelas que marcan el ritmo de la cotidianidad.

Un drama en el que no paran de ocurrir cosas: muertes, abandonos, juicios, venganzas, duelos, peleas, bodas… y todo ello en un ambiente creciente de crispación, gritos y nervios. EFE

agf/pddp

(Foto)