El italiano Dennis Foggia, sustituto del lesionado Luca Luneta en Brasil y Estados Unidos

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El italiano Dennis Foggia correrá con el equipo SpeedRS de Moto2 en los grandes premios de Brasil y Estados Unidos, sustituyendo a su compatriota lesionado Luca Lunetta, quien se vio obligado a perderse también el Gran Premio de Tailandia.

Nacido en Roma en 2001, Foggia ha competido durante años a nivel mundial, adquiriendo experiencia en las categorías de Moto3 y Moto2 y entre sus resultados más destacados se encuentran el subcampeonato del Mundo de Moto3 de 2021 y el tercer puesto en el campeonato de 2022.

En 2026, Dennis Foggia competirá en el FIM JuniorGP como piloto del equipo Ciatti Boscoscuro, en tanto que el equipo SpeedRS le desea «una pronta recuperación a Luca» y da la bienvenida a Dennis Foggia para disputar las dos próximas rondas del Campeonato del Mundo de Moto2. EFE

