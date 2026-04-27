El jefe de Hizbulá dice que no reconocen las negociaciones con Israel ni sus «resultados»

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Beirut, 27 abr (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este lunes que no reconocerán las negociaciones directas entre el Líbano e Israel ni sus «resultados», al tiempo que reiteró su negativa a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz.

«Que quede claro: para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo», sentenció el clérigo chií en un comunicado.

«No renunciaremos a nuestras armas ni a nuestra defensa», indicó, por otro lado, mientras el Gobierno libanés toma parte en un diálogo mediado por Washington y sin participación de Hizbulá, pese a ser la principal parte contendiente por parte del Líbano. EFE

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