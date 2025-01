El jefe del Gobierno de Austria, el conservador Karl Nehammer, anuncia su dimisión

Viena, 4 ene (EFE).- El canciller federal en funciones de Austria, el conservador Karl Nehammer, anunció este sábado que dimitirá en los próximos días, tanto como jefe del Gobierno como de la presidencia del Partido Popular (ÖVP), después de haber abandonado esta formación las negociaciones con los socialdemócratas para formar un nuevo Gobierno.

«Ponemos fin a las negociaciones con el SPÖ (Partido Socialdemócrata) y no las continuaremos», dijo Nehammer en un mensaje publicado en las redes sociales, antes de anunciar su intención de abandonar los cargos que ocupa desde diciembre de 2021.

Ha fracasado así el intento de formar Gobierno en Austria dejando en la oposición al partido ultranacionalista FPÖ, ganador de las elecciones legislativas del 29 de septiembre pasado con el 28,8 % de los votos, seguido del ÖVP (26,3 %) y el SPÖ (21,1 %).

Tras esos comicios, el presidente del país, el progresista Van der Bellen, descartó otorgar al FPÖ el mandato para formar gobierno -pese a su victoria- porque carecía de socios para una mayoría parlamentaria y confió el mandato a Nehammer, quien comenzó las negociaciones con los socialdemócratas.

Poco después, en noviembre, invitó también al pequeño partido Neos (neoliberal) para obtener una mayoría más amplia de escaños parlamentarios.

Este viernes, la líder de Neos, Beate Meinl-Reisinger, anunció que su formación abandonaba las negociaciones porque no le había sido posible alcanzar un acuerdo con ÖVP y SPÖ en cuestiones clave debido a que no quieren afrontar reformas profundas del Estado pese a la difícil situación económica.

Austria cerró en 2024 su segundo año de recesión.

En un vídeo publicado en su cuenta de X, Nehammer lamentó la salida de los Neos del grupo negociador y resaltó que pese a ello su partido volvió a reunirse hoy con los socialdemócratas en una «nueva ronda de negociaciones», que sin embargo abandonó finalmente al constatar que un acuerdo no sería posible.

«Hasta ahora lo hemos intentado todo. No es posible llegar a un acuerdo sobre puntos clave, por lo que no tiene sentido para un futuro positivo para Austria (…) Las negociaciones se terminaron y no se reanudarán», dijo el canciller saliente.

«Evidentemente, en el SPÖ han triunfado las fuerzas destructivas, enemigas de la economía y la competitividad», acusó el político conservador, reiterando su rechazo rotundo a aceptar determinadas exigencias de los socialdemócratas, como la introducción de impuestos a la herencia y a la propiedad.

Por su parte, el líder de los socialdemócratas, Andreas Babler, confirmó la ruptura de las negociaciones, que atribuyó a las presiones internas del partido de Nehammer del ala favorable a aliarse con los ultranacionalistas, al tiempo que se mostró convencido de que «las cuestiones pendientes» podrían haberse resuelto.

El fracaso del intento de formar un Gobierno estable sin los radicales «es una mala noticia para nuestro país», declaró Babler en rueda de prensa en Viena, recordando que el Ejecutivo saliente, formado por el ÖVP y Los Verdes (ecologistas), ha dejado «un agujero presupuestario de 18.000 millones de euros».

Según Babler, los conservadores habrían exigido “recortes en las pensiones, en los (sueldos de los) docentes, agentes de policía y profesionales sanitarios” para reducir el déficit.

De momento, se desconoce la fecha exacta en la que Nehammer abandonará sus cargos y por quién será sustituido.

Para Austria se abre una etapa de inestabilidad política, pues más de tres meses después de las legislativas el país sigue sin perspectivas de tener un nuevo Gobierno y no se descarta que sea necesario convocar nuevas elecciones.

Los últimos sondeos sitúan al ÖVP y SPÖ con una intención de voto de cerca del 20-21 % cada uno, mientras que el ultra FPÖ, que ganó las elecciones con un 28,8 %, ha aumentado más su ventaja, hasta el 35-37 %. EFE

