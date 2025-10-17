El jefe militar de los rebeldes de Yemen muere en un ataque de Israel

El jefe militar de los rebeldes hutíes de Yemen murió en un ataque israelí, anunció este jueves el grupo proiraní, que prometió vengarlo.

Los hutíes forman parte del «eje de resistencia» de Irán contra Israel y Estados Unidos, y desde el inicio de la guerra en Gaza, lanzan ataques con drones y misiles contra blancos israelíes.

El grupo controla grandes franjas del territorio de Yemen, incluyendo la capital Saná, y afirma que actúa en solidaridad con los palestinos.

Los hutíes informaron que el general Mohamed al Ghamari murió «honorablemente en la lucha contra el enemigo israelí», sin dar más detalles.

Su muerte fue anunciada casi una semana después de la entrada en vigor del cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, tras dos años de guerra durante los cuales los hutíes lanzaron ataques contra territorio israelí, pero también contra buques en el mar Rojo.

Ghamari murió junto a sus «compañeros» y su hijo de 13 años, indicó el grupo en un comunicado.

El cuartel general del Estado Mayor de los hutíes fue uno de los objetivos de los últimos grandes bombardeos israelíes contra Yemen a finales de septiembre, informó el ejército israelí el mes pasado.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este jueves en X que Ghamari «murió a causa de sus heridas», tras un ataque a finales de agosto en el que murieron el jefe del gobierno de los hutíes, Ahmedal Rahwi y la mitad de su gabinete.

El ejército israelí afirmó que Ghamari desempeñó un «papel clave en el desarrollo de las capacidades militares del régimen terrorista hutí, especialmente en el establecimiento de sus sistemas de misiles y su infraestructura de producción de armas».

También afirmó que Ghamari había sido entrenado por el grupo libanés Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Iraní.

Su muerte «supone un duro golpe para el régimen terrorista hutí y su cadena de mando, que orquestó cientos de ataques terroristas contra el Estado de Israel durante la guerra», dijo el cuerpo armado.

