El juez instructor afirma que la trama golpista buscó imponer «una dictadura» en Brasil

(Actualiza con más declaraciones del juez)

Brasilia, 2 sep (EFE).- El magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, afirmó este martes -en la apertura del pleito- que los acusados buscaron imponer «una verdadera dictadura» en el país.

«Solo queda lamentar que en la historia republicana brasileña haya habido un nuevo intento de golpe, atentando contra las instituciones y contra la propia democracia, para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura», dijo el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que empezó este martes y se extenderá hasta la próxima semana, en Brasilia.

De Moraes empezó la lectura del informe del caso al afirmar que una «verdadera organización criminal» intentó romper el orden democrático en momentos en que el país atravesaba «una nociva radical y violenta radicalización política».

El magistrado citó que desde el grave asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes para incentivar una intervención militar contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; asonada por la que el Supremo ha dictado 683 condenas, 11 absoluciones, 554 acuerdos de no persecución penal y aún quedan 382 acciones pendientes de resolución relacionadas con ese episodio.

En este sentido, De Moraes pidió no confundir la pacificación del país con la impunidad.

«La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia», añadió el togado.

Con la lectura del informe del proceso, por parte de De Moraes, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil inició este martes la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados de orquestar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

El proceso, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, ha estado además marcado por las injerencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario estadounidense ha sancionado a varios jueces del Supremo brasileño, entre ellos a De Moraes, y ha impuesto aranceles del 50 % a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, que ha descrito como una «caza de brujas» contra su aliado político.

Sin embargo, De Moraes dijo que «ese intento de obstrucción no afectará a la imparcialidad de los jueces del tribunal».

«La soberanía nacional no puede, no debe y jamás será vilipendiada o negociada. La independencia judicial constituye un derecho fundamental de los ciudadanos» y «es un principio inflexible de la Constitución brasileña», añadió.

De Moraes defendió la competencia del Supremo para juzgar el caso y resaltó que se ha desarrollado con transparencia. Precisó que durante la fase de instrucción fueron escuchados 54 testigos, 50 de los cuales fueron propuestos por las defensas, todo en el más amplio marco del «debido proceso legal».

El magistrado citó además que, en paralelo, se ha ordenado una investigación sobre la gestión que el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, ha hecho en Estados Unidos en favor de que Brasil y algunos magistrados del Supremo sean sancionados por el Gobierno de Trump como represalia por este proceso penal.

El juez instructor del caso desmenuzó todas las etapas del proceso e hizo un repaso a los alegatos finales tanto de la Fiscalía, como de las defensas de los acusados, entre los que figuran, además de Bolsonaro, antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022) y altos mandos militares.

El juicio continuará con la exposición oral del fiscal general, Paulo Gonet, y posteriormente se dará la palabra a los abogados de los acusados. Los cinco magistrados que componen la Primera Sala del Supremo solo comenzarán a deliberar después, lo que está previsto para las sesiones de la próxima semana. EFE

