El juez que condenó a ‘el Chapo’ Guzmán rechaza su petición de extradición a México

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Nueva York, 4 may (EFE).- El juez federal Brian Cogan, que condenó al mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, rechazó este lunes su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

«Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados», aseguró Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en un escrito, después de que el Chapo le enviara cinco cartas con diferentes peticiones en las últimas dos semanas.

El pasado 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, envió una carta manuscrita en inglés a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York para solicitar su extradición a México.

«Solicito a los tribunales de distrito que respeten mis derechos a ser devuelto a mi país y que se investiguen los cargos por la violación de mi veredicto, en aras de la equidad de la ley federal», escribió en la misiva, que llegó al tribunal el pasado viernes y que se ha hecho pública este lunes.

Guzmán hizo llegar otra, fechada el 20 de abril pero registrada hoy en la corte, en la que pedía explicaciones sobre el veredicto de su juicio y una tercera en la que calificó su sentencia de «injusta».

La semana pasada, el tribunal recibió otras dos cartas en las que el Chapo solicitaba su extradición a México, pedía que su familia pudiera visitarlo y cuestionaba su condena.

En su escrito, el magistrado Cogan rechazó las cinco misivas, todas escritas a mano y en inglés.

En 2019, el Chapo fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en EE.UU.

Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

‘El Chapo’ se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado. EFE

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