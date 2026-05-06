El juicio contra Evo Morales por trata agravada de personas comienza el lunes en Bolivia

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La Paz, 6 may (EFE).- Un tribunal boliviano fijó para el próximo lunes el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que tuvo una hija en 2016, siendo gobernante, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad sureña de Tarija dispuso en una resolución que el lunes 11 de mayo, a las 08:20 hora local (12:20 GMT), se instale la audiencia de juicio oral por el delito de trata de personas agravado.

Ese juzgado también pidió a la Policía la disposición de medidas se seguridad y resguardo «en atención a la naturaleza del proceso y su relevancia».

El abogado de Morales, Nelson Cox, confirmó a los medios la citación de su cliente, pero afirmó que no se presentará en la audiencia porque, en su criterio, no se ha cometido ningún delito y el proceso se basa en «una acusación forzada, falsa», que ha sido desarrollada con fines mediáticos. EFE

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