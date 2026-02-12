El Kremlin no quiere una escalada con EE.UU. por los suministros de petróleo ruso a Cuba

Moscú, 12 feb (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que no desea una escalada con la Casa Blanca debido a los suministros de petróleo ruso a Cuba en medio del embargo energético de Estados Unidos a la isla caribeña.

«Nosotros no querríamos ninguna escalada, pero, por otra parte, a día de hoy nosotros (Rusia y EE.UU.) no tenemos casi ningún tiempo de intercambio comercial», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a la cuestión de si Moscú teme la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Todos estos días hablamos a diferentes niveles, estamos en contacto con los amigos cubanos y tratamos las variantes para ayudarles», dijo.

A su vez, en respuesta a una pregunta de EFE sobre el pronto envío de una partida de crudo a la isla, respondió que el Kremlin se abstiene de hablar de ello públicamente «por obvias razones».

Rusia ha denunciado desde principios de año el apresamiento de varios de sus petroleros, algunos de ellos a manos de los guardia costas estadounidenses.

La conocida como ‘flota fantasma’ rusa ha permitido a Moscú eludir las sanciones occidentales a la exportación de petróleo de Rusia.

Fuentes de la Embajada rusa en La Habana informaron este jueves al diario Izvestia que Moscú «prevé el suministro en breve» de una partida de petróleo y productos petroleros «en calidad de ayuda humanitaria».

Rusia envío por última vez crudo a la isla -100.000 toneladas- en febrero de 2025 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

«Las acciones de fuerzas externas, que buscan la agudización de la crisis energética en Cuba, lo que incluye la suspensión de las comunicaciones aéreas con la isla, está dirigidas a, entre otras cosas, provocar el descontento de la población y la incomodidad de los ciudadanos extranjeros», dijo hoy María Zajárova, portavoz de Exteriores.

Rusia, que ha recomendado a sus nacionales que no viajen a la isla, ha apoyado desde el principio al régimen cubano y descartó que pueda ocurrir lo mismo que con el líder venezolano, Nicolás Maduro.

El Gobierno cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.EFE

