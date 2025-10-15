El Kremlin reconoce que Trump no felicitó a Putin por su 73 cumpleaños

Moscú, 15 oct (EFE).- El Kremlin reconoció hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no felicitó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con ocasión de su 73 cumpleaños.

«No, no hubo (felicitación)», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Putin, cuyo cumpleaños fue el pasado día 7, sí felicitó personalmente a Trump durante una conversación telefónica el pasado 14 de junio, cuando éste cumplió 79 años.

El presidente estadounidense dijo la pasada semana que se llevaba «muy bien» con el jefe del Kremlin, aunque días después sugirió que «quizás» tenga que hablar con Rusia sobre el suministro de misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania.

Al respecto, Peskov también subrayó este miércoles que se desconoce cuándo tendrá lugar el próximo contacto entre ambos mandatarios.

Hace dos semanas Putin advirtió a EE.UU. contra el envío de tomahawk, que dañaría irremediablemente las relaciones bilaterales, pero después el Kremlin apoyó la concesión del Nobel de la Paz al líder estadounidense.

Moscú se sigue cuidando mucho de criticar a Trump, centrando todas sus críticas en el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reunirá el viernes con el líder estadounidense, y los países europeos.

Peskov reconoció hoy el compromiso de la Casa Blanca con el arreglo pacífico del conflicto y negó que Moscú sea responsable de la actual pausa en las negociaciones con Kiev.EFE

