El líder del golpe de Estado en Madagascar jura como nuevo presidente del país

Antananarivo, 17 oct (EFE).- El líder del golpe de Estado perpetrado este martes en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, fue investido este viernes como «presidente para la refundación de la República de Madagascar».

Sin el uniforme militar y vestido con un traje oscuro, corbata azul y camisa blanca, Randrianirina juró el cargo durante una ceremonia en la sede del Alto Tribunal Constitucional en la capital, Antananarivo.

El coronel es el líder del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), la poderosa unidad militar de élite que derrocó el pasado martes al presidente Andry Raojelina, quien ha huido del país. EFE

