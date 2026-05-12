El líder demócrata critica los gastos previstos para el salón de baile de Trump

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El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos criticó el lunes la intención de los republicanos de utilizar mil millones de dólares de fondos públicos para construir un salón de baile en la Casa Blanca, muy deseado por el presidente Donald Trump.

Los demócratas, que buscan arrebatar el control del Congreso a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, en noviembre, apuntan contra este proyecto de Trump con miras a una campaña en la que se prevé que el costo de vida domine los debates.

«Los estadounidenses no necesitan un salón de baile. Necesitan alivio, quieren que su Congreso y su presidente se ocupen de la crisis del costo de la vida que golpea a las familias de todo el país», criticó Chuck Schumer en una carta dirigida a los demás senadores.

En octubre, Trump hizo demoler con una excavadora un ala entera de la Casa Blanca para construir allí un salón de baile que supuestamente podría acoger hasta un millar de personas para diversas recepciones y cenas en honor de dignatarios extranjeros.

El presidente republicano había asegurado entonces que esta construcción sería financiada con donaciones privadas.

Pero un proyecto de ley presentado por los republicanos la semana pasada contradice parcialmente esta promesa.

El texto, que se centra en la financiación de la policía migratoria (ICE) y de la patrulla fronteriza (CBP) con más de 60.000 millones de dólares, prevé también 1.000 millones de dólares para el Servicio Secreto, la agencia encargada de la protección de las personalidades políticas en Estados Unidos.

Esa suma debe utilizarse para infraestructuras de seguridad relacionadas con el proyecto del salón de baile en la Casa Blanca.

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