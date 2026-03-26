El líder militar de Madagascar nombra un nuevo Gobierno y advierte contra la corrupción

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Nairobi, 26 mar (EFE).- El presidente de Madagascar, coronel Michael Randrianirina, líder de la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado octubre, nombró un nuevo primer Gobierno de perfil continuista y advirtió a los miembros del Ejecutivo que pagarán con la dimisión cualquier acto de corrupción.

Según informó la Presidencia malgache a última hora del miércoles, Randrianirina designó un Gobierno formado por 30 ministros, incluidas nueve mujeres, de los que 17 ya integraban el anterior Ejecutivo, disuelto el pasado día 9 sin que el presidente explicara los motivos de esa decisión.

En la ceremonia de designación de los ministros desarrollada la pasada noche en el palacio presidencial en la capital, Antananarivo, el coronel les exigió una conducta «ejemplar» a través de las «normas que nos rigen» para responder a las «expectativas de la población», según destacó este jueves la prensa local.

«El fracaso y la corrupción conllevarán la dimisión inmediata, independientemente de los procedimientos legales. La declaración de bienes es obligatoria antes de asumir el cargo», aseveró el llamado presidente de la refundación de la República de Madagascar.

«Repito: no se les ha llamado a servir intereses personales ni a los de su propia facción, sino únicamente a los intereses del pueblo», insistió el líder golpista.

Una de las novedades del nuevo Gobierno es la ministra de Asuntos Exteriores, Alice N’Diaye, diplomática de carrera, quien sustituye en esa cartera a Christine Razanamahasoa.

Entre quienes conservan su puesto sobresale el ministro de Economía y Finanzas, el académico Herinjatovo Ramiarison.

Sin embargo, ningún representante de la generación Z, cuyas manifestaciones provocaron el golpe de Estado que en 2025 llevó al poder al coronel, figura entre los 30 ministros presentados en el palacio presidencial.

El pasado día 15, Randrianirina nombró como nuevo primer ministro a Mamitiana Rajaonarison, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (SAMIFIN), entidad encargada de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Madagascar.

Las autoridades militares anunciaron a finales de octubre un Gobierno que incluía una mayoría de ministros civiles, algunos cargos militares y a críticos del expresidente Andry Rajoelina, derrocado en el golpe de Estado que culminó el día 14 de ese mes, tras semanas de protestas masivas lideradas por los jóvenes de la generación Z.

«Los principales objetivos de mi mandato, que durará dos años como máximo, son buscar soluciones concretas para la población», afirmó Randrianirina al anunciar aquel Gobierno, que tuvo como primer ministro al empresario Herintsalama Rajaonarivelo.

En esa transición, «se celebrará un referéndum constitucional», según el coronel.

Madagascar atravesaba una crisis desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por la juventud.

Tras sus demandas iniciales por los cortes de luz y agua, las movilizaciones se tornaron antigubernamentales y reclamaron la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos.

Antes, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009. EFE

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