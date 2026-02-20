El líder norcoreano abre el noveno Congreso del partido único alabando progreso económico

Seúl, 20 feb (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, alabó el progreso económico del aislado país al inaugurar el noveno Congreso del partido único, celebrado cada cinco años y que servirá para definir la hoja de ruta de sus políticas futuras y capacidades de defensa, indicó este viernes la agencia estatal KCNA.

Sectores como la economía o la defensa registraron «éxitos notables, amplios y radicales» desde el último Congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado en 2021, dijo Kim en un discurso, durante la inauguración el jueves del evento clave en Pionyang.

Industrias clave «se liberaron de la obsolescencia prolongada y del estancamiento», añadió. El mandatario comparó la situación actual de Corea del Norte con la de hace cinco años, cuando las condiciones «eran literalmente tan duras que tan a penas podíamos mantener nuestra existencia».

La maltrecha economía de Corea del Norte sufrió en 2020 una contracción del producto interior bruto (PIB) del 4,5 %, según estimaciones del banco central surcoreano, pero recientemente ha mostrado indicios de recuperación. Según las últimas estimaciones del ente emisor, el PIB norcoreano creció un 3,7 % en 2024, siguiendo al 3,1 % de 2023.

Kim evitó mencionar explícitamente a Estados Unidos o a Corea del Sur, dejando abiertos interrogantes sobre cómo abordará la política exterior hacia ambos actores en medio del fortalecimiento de lazos con Rusia.

Unos 5.000 miembros del Partido de los Trabajadores norcoreano asistieron al arranque del Congreso, que en la asamblea anterior transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares de Pionyang.

En las semanas previas a la inauguración del evento político de mayor relevancia en el aislado país, Kim ha repetido que fortalecerá todavía más a su Ejército, sin ofrecer detalles concretos sobre las nuevas capacidades militares.

Pionyang anunció, en el Congreso previo celebrado en 2021, ambiciosos proyectos militares como el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de combustible sólido y satélites espía.

Entre estos avances figura el ICBM Hwasong-20, el misil balístico intercontinental más potente del país, diseñado para portar múltiples ojivas nucleares, cuya prueba sigue pendiente.

Como en ediciones anteriores, se espera que Pionyang exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso

Parte de la atención internacional en torno al Congreso se centrará también en ver si la hija de Kim, quien se cree que podría tener unos 13 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, acompañará a su padre en el evento, después de que el servicio de inteligencia surcoreano afirmara que podría haber entrado en la etapa de ser «designada internamente como sucesora» de su padre. EFE

