El local de una aerolínea israelí en París amanece con pintadas rojas

La entrada del local de la aerolínea israelí El Al en París amanecieron este jueves recubiertos de pintura roja y de pintadas propalestinas, en plena ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.

Lemas como «Palestina vivirá, Palestina vencerá» o «El Al Aerolínea Genocida» podían leerse en los muros y en la puerta de entrada del local situado en el centro de París, constató la AFP.

El ministro israelí de Transportes, Miri Regev, condenó en la red social X un «acto bárbaro» contra El Al y llamó a las autoridades franceses a «tomar medidas enérgicas» contra sus autores.

Regev lo vinculó además al anuncio del presidente Emmanuel Macron sobre que Francia reconocerá en septiembre el Estado de Palestina, «un regalo para [el movimiento islamista] Hamás», en su opinión.

El embajador de Israel en París, Joshua Zarka, visitó en la mañana los locales de El Al y calificó las pintadas de «acto de terrorismo» que busca «dar miedo» a sus compatriotas en Francia.

Según la compañía, citada por el canal de televisión israelí N12, «el incidente ocurrió mientras el edificio estaba vacío y no había ningún peligro para los empleados de la empresa».

Francia acoge a la principal comunidad judía de Europa.

A principios de junio, varios lugares judíos en París fueron rociados con pintura verde. La justicia imputó a tres serbios por haber actuado con el objetivo de servir los intereses posiblemente de Rusia.

Israel está en guerra contra Hamás en Gaza desde su inédito ataque en su territorio el 7 de octubre de 2023, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un conteo de AFP en base a datos oficiales.

La ofensiva israelí llevada a cabo en represalia ha causado al menos 61.158 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según los datos del ministerio de Salud de Hamás, que la ONU considera fiables.

