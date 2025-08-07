The Swiss voice in the world since 1935

El local de una aerolínea israelí en París amanece con pintadas rojas

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La entrada del local de la aerolínea israelí El Al en París amanecieron este jueves recubiertos de pintura roja y de pintadas propalestinas, en plena ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.

Lemas como «Palestina vivirá, Palestina vencerá» o «El Al Aerolínea Genocida» podían leerse en los muros y en la puerta de entrada del local situado en el centro de París, constató la AFP.

El ministro israelí de Transportes, Miri Regev, condenó en la red social X un «acto bárbaro» contra El Al y llamó a las autoridades franceses a «tomar medidas enérgicas» contra sus autores.

Regev lo vinculó además al anuncio del presidente Emmanuel Macron sobre que Francia reconocerá en septiembre el Estado de Palestina, «un regalo para [el movimiento islamista] Hamás», en su opinión.

El embajador de Israel en París, Joshua Zarka, visitó en la mañana los locales de El Al y calificó las pintadas de «acto de terrorismo» que busca «dar miedo» a sus compatriotas en Francia.

Según la compañía, citada por el canal de televisión israelí N12, «el incidente ocurrió mientras el edificio estaba vacío y no había ningún peligro para los empleados de la empresa».

Francia acoge a la principal comunidad judía de Europa.

A principios de junio, varios lugares judíos en París fueron rociados con pintura verde. La justicia imputó a tres serbios por haber actuado con el objetivo de servir los intereses posiblemente de Rusia.

Israel está en guerra contra Hamás en Gaza desde su inédito ataque en su territorio el 7 de octubre de 2023, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un conteo de AFP en base a datos oficiales. 

La ofensiva israelí llevada a cabo en represalia ha causado al menos 61.158 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según los datos del ministerio de Salud de Hamás, que la ONU considera fiables.

dmv-bla-bur/tjc/zm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR