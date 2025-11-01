El mago de Oz, el libro infantil más vendido en Rusia

1 minuto

Moscú, 1 nov (EFE).- ‘El maravilloso mago de Oz’, un clásico de literatura infantil, es el libro más vendido en su segmento en Rusia en 2025, informó este sábado la prensa local.

Según el diario Védomosti, el año pasado el cuento sobre el mago de Oz no se encontraba siguiera entre los cinco libros más vendidos.

En el segundo lugar de ventas en librerías está una obra de la escritora surcoreana Sohn Won-pyung, mientras que en el tercer puesto se halla el Principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Solo en una de las principales cadenas de libros rusas las ventas de ‘El mago de Oz’ crecieron un 82 % en lo que va de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado.

Los expertos relacionan el repentino interés hacia el libro con una nueva adaptación del mundo de Oz a la gran pantalla y las «tendencias nostálgicas» en la sociedad.EFE

mos/rod