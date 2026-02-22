El mal tiempo dificulta el traslado de profesores a áreas de difícil acceso de Panamá

Ciudad de Panamá, 22 feb (EFE).- El mal clima de este domingo en Panamá ha complicado el traslado de profesores a áreas de difícil acceso, ubicadas dentro de una comarca indígena, previo al inicio de clases el próximo 2 de marzo, según informaron las autoridades educativas panameñas.

El Ministerio de Educación de Panamá subrayó en un comunicado que «debido a las condiciones climáticas adversas que se registran actualmente, los vuelos programados del traslado docente, para el día de hoy, no han podido realizarse, en el área de Kankintú, en la Comarca Ngäbe-Buglé».

Las autoridades educativas indicaron que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), encargado del traslado de profesores a esas áreas, está «a la espera de la mejoría de las condiciones climáticas antes de autorizar los traslados, hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja».

La comarca Ngäbe Buglé está situada cerca de la frontera con Costa Rica y es la más populosa de las seis que tiene Panamá, al registrar una población de poco más de 212.000 habitantes, según datos del censo nacional de 2023.

Abarca aproximadamente unos 6.967 kilómetros cuadrados, con áreas remotas de difícil acceso sin infraestructuras viales para llegar a ellas. Como en el resto de estos territorios, la pobreza es alta, superando el 88 % según los datos disponibles.

Por su parte, el Servicio Aerovanal informó que pudo trasladar a 88 docentes a «comunidades de difícil acceso en Darién (la provincia selvática fronteriza con Colombia) y la Comarca Ngäbe-Buglé».

Tanto los servicios de protección como las instituciones meteorológicas de Panamá advirtieron de las lluvias y «aguaceros con tormenta» para este fin de semana en todo el país. En la provincia de Darién, unas 165 viviendas fueron afectadas por el desbordamiento de un río.

Este próximo lunes comienza el calendario escolar oficial de este año en Panamá con el ingreso de los docentes a las escuelas para «organizar» el inicio de clases. Un total de 876.605 estudiantes, de los cuales 737.200 alumnos corresponden al sector oficial y 139.405 del particular, volverán a las aulas el próximo 2 de marzo.

Se espera el 99,5 % de los 3.112 centros educativos distribuidos en las 16 regiones escolares comiencen las clases, mientras que algunas escuelas de las provincias de Colón (Caribe), Emberá Wounaan (cerca de Colombia), Darién y Ngäbe Buglé «desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales», según la información oficial.

De cara al inicio del año escolar, los profesores que imparten clases en áreas de difícil acceso son trasladados por el Servicio Aeronaval. Este año está previsto movilizar a 1.697 docentes hacia las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, así como a las provincias de Darién y Bocas del Toro (Caribe, cerca de Costa Rica). EFE

