El mayor corte eléctrico de este sábado en Cuba apagará a la vez el 46 % de la isla

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La Habana, 2 may (EFE). – Cuba prevé prolongados apagones este sábado en todo el país y estima que el mayor corte llegará a dejar simultáneamente sin corriente al 46 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba sufre desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero, medida que ha sido calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de máxima demanda, en la tarde noche, una capacidad de generación de 1.735 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.415 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.445 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de Washington obligó a pararlos por falta de materia prima en enero y solo en las últimas semanas han vuelto a operar parcialmente, tras la llegada de un petrolero ruso.

El Gobierno cubano había indicado que el combustible ruso alcanzaría hasta finales de abril, plazo ya cumplido, por lo que los apagones podrían volver a agudizarse en los próximos días. No está previsto que en breve pueda llegar un nuevo petrolero a la isla.

El 20 % del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Los expertos apuntan que el sistema eléctrico cubano está obsoleto y sufre un déficit prolongado de inversiones. El Gobierno cubano ha denunciado por su parte que las sanciones estadounidenses suponen “asfixia energética”.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE

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