El Mercosur busca cerrar flecos internos de su pacto con la UE y voltea su mirada a Asia

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Asunción, 28 jun (EFE).- Los países del Mercosur buscarán este lunes y martes cerrar los flecos internos de su pacto de libre comercio con la Unión Europea (UE), cuando celebren en Paraguay su 68 Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes de Estado, respectivamente, al tiempo que sentarán las bases para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón.

En la práctica, la generalmente conocida como Cumbre del Mercosur, en la que Paraguay pasará la Presidencia del órgano a Uruguay, arrancó el sábado en la ciudad de Luque, cercana a Asunción, con encuentros técnicos y a puerta cerrada sobre temas como migración y comercio entre los cinco miembros plenos: Argentina, Brasil, Bolivia -que atraviesa un proceso de adecuación de su marco legal-, Paraguay y Uruguay.

Pero principalmente sobre el reparto de los cupos de exportación libre de aranceles a la UE, un aspecto que centrará los debates.

El Gobierno de Paraguay ha dicho que persigue hacerse con el 25 % de las cuotas de exportación en todos los rubros posibles. Incluso en los que el país no destaca por su poder de producción, como el de la carne de pollo.

Este extremo, dijo a EFE el viceministro de Comercio y Servicios del Paraguay, Alberto Sborovsky, «es una cuestión de prioridad» porque evitaría que entre los socios del Mercosur impere «la ley de la selva», donde «el primero llegado es el primero servido».

En enero pasado, la UE y el Mercosur firmaron un pacto de libre comercio que abrió un mercado de más de setecientos millones de consumidores.

Bajo el paraguas de este acuerdo, cuyo pilar comercial entró provisionalmente en vigor el pasado 1 de mayo, Argentina envió al Viejo Continente un primer cargamento de miel natural, solo una semana después de que el país ratificara el pacto.

Entonces, los exportadores argentinos se apresuraron a solicitar permisos y agotaron en pocas semanas las cuotas preferenciales asignadas al Mercosur para la miel, así como para los huevos y el arroz, haciendo realidad los temores de Paraguay.

Al respecto, la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, dijo a EFE que el reparto de las cuotas dejó de ser técnico para convertirse en una decisión política, ya que los cuatro países mantienen posiciones distintas buscando maximizar sus ganancias y evitar un «fracaso absoluto».

Tratado con Japón

También está previsto que el Mercosur informe al cierre de la cumbre del inicio de negociaciones con Japón, un mercado de más de 120 millones de consumidores.

Hace días, el propio bloque suramericano anunció las futuras discusiones al respecto tras un encuentro entre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, al margen de la Cumbre del G7 celebrada en Francia.

De igual forma, Csukasi indicó a EFE que la presidencia uruguaya proyecta iniciar la profundización del acuerdo existente con India y lanzar negociaciones formales con Vietnam.

Siete presidentes

A la cumbre asistirán unas 800 personas de 12 delegaciones, representantes de organismos multilaterales y parlamentarios de varios países, dijo en una conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez.

Asimismo, que se espera que a la Cumbre de Presidentes asistan los mandatarios de los 5 estados parte del Mercosur: Javier Milei de Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Rodrigo Paz de Bolivia, Santiago Peña, por el anfitrión Paraguay, y Yamadú Orsi de Uruguay.

A ellos se unirán los presidentes José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador.

También acudirán los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, estados asociados al Mercosur.

Paraguay concluirá su mandato pro tempore con el logro de haber sido el anfitrión de la firma del tratado de libre comercio con la UE que ambos bloques negociaron durante más de un cuarto de siglo, y que entró en vigor de forma provisional el pasado 1 de mayo. EFE

rgc/rml