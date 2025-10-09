El Mercosur y Canadá retoman las negociaciones para un acuerdo de libre comercio

2 minutos

Brasilia, 9 oct (EFE).- Autoridades de los países del Mercosur y de Canadá retomaron este jueves en Brasilia las negociaciones para un acuerdo comercial entre el bloque y ese país norteamericano, que comenzaron en 2018 pero se estancaron cuando surgió la pandemia de covid, informaron fuentes oficiales.

En una reunión que se prolongará hasta el viernes, los equipos negociadores «actualizarán» las conversaciones «a la luz del nuevo contexto internacional», según una nota difundida por la Cancillería de Brasil, país que hasta fin de este año ejerce la presidencia semestral del Mercosur.

Entre los asuntos que serán discutidos, según el comunicado, figuran acceso a mercados, facilitación de comercio, barreras arancelarias, sanitarias y fitosanitarias, y los sectores de servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual y medio ambiente.

La reanudación de las negociaciones había sido acordada en agosto pasado por el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, durante una reunión que sostuvieron en Brasilia.

Sidhu dijo entonces que, «cuando las reglas del comercio son amenazadas, es necesario estar con los mejores socios».

Esa declaración fue interpretada como una clara alusión a las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldada por Vieira, quien consideró el retorno de las negociaciones con Canadá como «un paso oportuno, estratégico, que responde al momento actual de la economía internacional».

El Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión, suscribió en septiembre pasado un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), formada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

Antes de fin de año, el bloque suramericano aspira a firmar el acuerdo con la Unión Europea (UE), que se negocia desde hace más de 25 años y finalmente ha sido consensuado.

El canciller brasileño ha asegurado que el Mercosur «está listo» para firmar el acuerdo con la UE y que la decisión final depende del Consejo Europeo, que debe hacer el último análisis del texto acordado. EFE

ed/jmc/rcf