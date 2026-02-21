El merengue y la salsa dominicana lamentan la muerte del mítico compositor Willie Colón

3 minutos

Santo Domingo, 21 feb (EFE).- Célebres artistas musicales dominicanos, como el merenguero Wilfrido Vargas o el salsero Yiyo Sarante, lamentaron este sábado la muerte de Willie Colón, emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’, que falleció a los 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

El histórico merenguero dominicano Wilfrido Vargas dedicó a Colón una larga publicación en su cuenta de Instagram en la que afirmó que «hoy se nos va un gigante cuya música no solo marcó al Caribe, sino al mundo entero».

«Willie Colón fue revolución, identidad y valentía artística. Un arquitecto del sonido latino que, junto a Johnny Pacheco y Jerry Masucci, levantó un movimiento que transformó la música y desplegó la salsa como lenguaje universal», señaló.

Y añadió: «Willie, hermano, tu sonido abrió caminos que hoy recorren millones en todos los continentes. Convertiste la música en crónica, en bandera y en memoria».

Vargas destacó que el legado de Colón perdurará «en cada orquesta, en cada barrio y en cada escenario donde la música latina sigue encendiendo almas».

«Que tu viaje sea luminoso. Gracias por engrandecer nuestra cultura y por cambiar para siempre la historia de la música. Tu trombón y toda tu espectacular trayectoria seguirá marcando el pulso musical», concluyó.

También salseros dominicanos como Yiyo Sarante, autor de la canción ‘Corazón de acero’, que acumula más de mil millones de reproducciones en Youtube, utilizaron sus redes sociales para despedirse de Colón.

«Gracias por el ritmo eterno que dejaste al mundo. Hasta siempre, Maestro», escribió Sarante en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Antonio Rodríguez Castillo, conocido artísticamente como ‘Sexappeal’, autor de la exitosa canción ‘Esta noche’, también lamentó el fallecimiento: «La salsa está de luto, paz y fortaleza a sus familiares». En otra publicación añadió: «Wow, que noticia que deja un gran vacío en nuestra industria musical, pero nos quedaremos con sus grandes éxitos y aportes a este género tan contagioso».

El joven salsero dominicano ‘Yanfourd’ le dedicó un «vuela alto Willie» en su cuenta de la misma red social.

William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió a los 75 años en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx, fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como ‘Idilio’, ‘Gitana’ o ‘El Gran Varón’.

Comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum ‘El Malo’ junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo. EFE

pma/adl